Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel mehrheitlich tiefer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um drei Basispunkte auf 1,52 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 53 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor 0,40 Prozent auf 153,35 Zähler.

Die freundliche Stimmung an den Börsen dürfte Anleihen, die bis zuletzt als sichere Häfen galten, eher belasten. Konjunkturdatenseitig lieferten Zahlen vom ifo-Institut Gegenwind. So ist das ifo-Geschäftsklima in Deutschland überraschend das zweite Mal in Folge trotz des Ukraine-Konflikts gestiegen. Der entsprechende Index stieg von 91,9 Zählern im Vormonat auf 93,0 Punkte. Ökonomen hatten hingegen einen Rückgang auf 91,4 Einheiten erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,33 0,33 0 -4 5 Jahre 0,92 0,91 +0,01 21 10 Jahre 1,52 1,49 +0,03 53 30 Jahre 1,76 1,69 +0,07 59

sto/ste