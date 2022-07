Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel mehrheitlich tiefer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um acht Basispunkte auf 1,78 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 56 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor 0,75 Prozent auf 151,81 Einheiten.

Am heutigen Handelstag dürften Anleger an den Aktienmärkten etwas risikofreudiger agiert haben, weswegen als sicher geltende Anlagen wie Anleihen weniger gesucht waren. Mit Blick auf die am Donnerstag stattfindende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte die Aufmerksamkeit auf zwei Dinge fallen: dem Zinsschritt und dem neuen Anti-Fragmentierungsinstrument, welches die wachsenden Rendite-Spreads der Anleihen der Eurozonenländer ins Visier nimmt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,46 0,48 -0,02 -5 5 Jahre 1,14 1,08 +0,06 21 10 Jahre 1,78 1,70 +0,08 56 30 Jahre 2,12 2,04 +0,08 68

