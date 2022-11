Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel mehrheitlich tiefer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 2,55 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future fiel um 0,5 Prozent.

Nach etwas schwächer als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten vom Arbeitsmarktdienstleister ADP dürften am Abend die Blicke auf den Konjunkturbericht der Federal Reserve ("Beige Book") gerichtet sein. Vor der Veröffentlichung wird sich zudem Fed-Chef Jerome Powell zu Wort melden und dürfte einen Einblick in die Denkprozesse der wichtigsten Zentralbank der Welt liefern.

Am Vormittag hatten Inflationsdaten aus der Eurozone gestanden. Sie deuteten auf eine Stabilisierung auf einem hohen Niveau hin. Die Zielmarke von zwei Prozent liege noch in weiter Ferne, allerdings könnten die jüngsten auf weniger starke Zinsschritte hindeuten, so der Markt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,13 2,27 -0,14 0 5 Jahre 2,20 2,18 +0,02 23 10 Jahre 2,55 2,51 +0,04 59 30 Jahre 2,43 2,42 +0,01 68

sto/mik