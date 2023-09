Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Montag im Späthandel mehrheitlich ins Minus gedreht. Die Renditen legten folglich überwiegend zu. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg um einen Basispunkt auf 3,16 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 58 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor bis zuletzt 0,3 Prozent auf 131,89 Punkte. In den USA findet am Feiertag "Labor Day" kein Handel statt.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen schwach aus. So gaben die deutschen Exporte im Juli nach. Weiters fiel das Konjunkturbarometer von Sentix für den Euroraum im September stärker als von Experten erwartet zurück. "Deutschland bleibt in der Rezession, die zunehmend an die Einbrüche nach der Finanzkrise 2008 oder an den ersten Lockdown 2020 erinnert", hieß es von Sentix. Die größte Volkswirtschaft der Eurozone belaste in hohem Maße auch die Konjunktur im gesamten Währungsraum.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,23 3,24 -0,01 22 5 Jahre 2,97 2,95 +0,02 41 10 Jahre 3,16 3,15 +0,01 58 30 Jahre 3,29 3,28 +0,01 59

spa/ste