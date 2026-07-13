Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mehrheitlich mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 3,32 Prozent gestiegen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,25 Prozent auf 125,27 Punkte.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich zu einem erneuten Kriegsausbruch gesteigert. In der Nacht auf Montag beschossen die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben Dutzende Ziele im Iran. Die iranischen Revolutionsgarden griffen ihrerseits US-Militärziele in Jordanien, Kuwait, Bahrain und im Oman an. Nun wollen die USA nach den Worten von Präsident Donald Trump die Straße von Hormuz "übernehmen" und für die militärische Absicherung bezahlt werden. "Wir übernehmen die Kontrolle über die Meerenge", verkündete Trump im Fernsehsender Fox News. "Wir werden der Wächter der Meerenge." Der Präsident hatte bereits im Juni mit einer Art Maut für die Straße von Hormuz gedroht, sollten die Verhandlungen mit dem Iran scheitern.

Das iranische Militär wies die Angaben umgehend zurück. Ein Sprecher des iranischen Militärkommandos entgegnete in einer Videobotschaft, Teheran werde ein Eingreifen der USA in der strategisch wichtigen Meerenge "unter keinen Umständen zulassen". Jede Zusammenarbeit der Golf-Staaten mit Washington werde zudem als "Kriegshandlung" betrachtet.

Die Ölpreise reagierten mit einem deutlichen Anstieg. Das schürt erneut Inflationserwartungen, was eher für steigende Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) spricht. Marktbewegender Konjunkturdaten blieben am Montag aus. Im weiteren Wochenverlauf dürften insbesondere die Verbraucherpreisdaten aus den USA beachtet werden, die am Dienstag anstehen. Zudem findet eine Anhörung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh vor dem US-Kongress statt. "Wir erwarten von der Warsh-Rede nicht viel, weil er Forward Guidance strikt ablehnt", schreiben die Experten der Dekabank.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,75 2,72 0,03 4 5 Jahre 2,95 2,92 0,03 14 10 Jahre 3,32 3,31 0,01 25 30 Jahre 3,91 3,91 0,00 29

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