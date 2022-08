Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Abschlägen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um elf Basispunkte auf 1,45 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Abwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future gab um 0,18 Prozent nach. Marktbeobachter verwiesen auf eine positive Stimmung an den internationalen Aktienmärkten, welche die Anleihen belasten. Die Sorgen an den Finanzmärkten wegen den Spannung zwischen den USA und China, aufgrund des Themas Taiwan, wurden nach der Veröffentlichung überraschend gut ausgefallener US-Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund gedrängt.

In den Vereinigten Staaten lagen sowohl die Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor als auch die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global und vom ISM-Institut, sowie die Auftragsdaten aus der Industrie über den Erwartungen der Volkswirte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,48 0,38 +0,10 7 5 Jahre 0,85 0,75 +0,10 20 10 Jahre 1,45 1,34 +0,11 55 30 Jahre 1,77 1,69 +0,08 68

ste/mik

(APA)