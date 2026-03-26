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26.03.2026 16:34:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Abschlägen
Die Schlagzeilen zum Nahost-Krieg beeinflussen die Finanzmärkte und sorgen für ein Wechselbad der Gefühle, schrieben die Analysten von Helaba in ihrem Tageskommentar. Mit den Nachrichten schwanken auch die Zinserwartungen bezüglich der EZB. Mehrheitlich wird mit einer Erhöhung im April gerechnet, aber vollständig eingepreist ist dies nicht und auch nicht ein zweiter Zinsschritt per Juni, hieß es weiter von den Experten.
Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch zunehmend auf die Konjunkturdaten aus. So hat sich das Verbrauchervertrauen in Deutschland zuletzt stärker als erwartet eingetrübt. "Die Verbraucher erwarten, dass die Inflation durch die gestiegenen Energiepreise wieder anzieht, und die wirtschaftliche Erholung erneut gebremst wird", sagte NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl.
Die veröffentlichten US-Arbeitsmarktnachrichten gaben in Europa keine Handelsimpulse. In den USA haben mehr Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die Hilfsanträge legten in der vergangenen Woche um 5.000 auf 210.000 zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem Anstieg gerechnet.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,74 2,68 0,06 7 5 Jahre 3,00 2,92 0,08 23 10 Jahre 3,39 3,29 0,11 35 30 Jahre 3,81 3,73 0,08 32
ste/spa
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