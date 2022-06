Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Aufschlägen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um sieben Basispunkte auf 2,12 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Zuwächse wiesen auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen auf. Der Euro-Bund-Future gewann 0,45 Prozent. Im Blickfeld standen am Berichtstag vor allem die Inflationszahlen aus der größten europäischen Volkswirtschaft Deutschland. Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juni überraschend etwas verlangsamt. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 7,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 8,0 Prozent gerechnet. Im Mai war die Teuerungsrate mit 7,9 Prozent so hoch ausgefallen wie seit dem Winter 1973/74 nicht mehr.

Weiters wird sich die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Zuteilung der Wiederanlagen aus dem Anleihekaufprogramm PEPP nach Informationen von informierten Kreisen flexibel zeigen. Die Notenbank habe sich entschieden, vorerst mehr Spielraum zu gewähren, anstatt strenge Regeln dafür aufzustellen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief auf namentlich nicht genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Abteilungen für Marktoperationen sollten flexibel entscheiden, wie Anleihen aufgekauft werden, um Marktturbulenzen zu verhindern.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,87 0,96 -0,09 -2 5 Jahre 1,55 1,65 -0,10 20 10 Jahre 2,12 2,19 -0,07 55 30 Jahre 2,40 2,45 -0,05 61

