Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Aufschlägen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf 1,78 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Abwärts ging es hingegen mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,45 Prozent. Thema des Handelstages war die EZB-Leitzinsentscheidung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt den Leitzins erhöht. Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde beschlossen, den sogenannten Hauptrefinanzierungssatz überraschend deutlich um 50 Basispunkte auf 0,50 Prozent zu erhöhen.

Mit diesem Einstieg in eine straffere Geldpolitik ist das Zeitalter der Null- und Negativzinsen vorbei, hieß es von Analystenseite. Die Finanzmärkte haben sich schon in den vergangenen Monaten darauf eingestellt, daher gab es auf die heutigen Beschlüsse der EZB keine große Reaktion mehr an Aktien- und Rentenmärkten, hieß es weiter.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,60 0,76 -0,16 -1 5 Jahre 1,20 1,23 -0,03 18 10 Jahre 1,78 1,80 -0,02 55 30 Jahre 2,08 2,13 -0,05 67

ste/sto