Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit deutlichen Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel deutlich gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen merklich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um satte 15 Basispunkte auf 2,7 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 60 Basispunkten.

Tief ins Minus ging es auch für die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future rutschte um 1,24 Prozent tiefer. Druck auf die Staatsanleihen lieferte die EZB. Die Euro-Währungshüter erhöhen im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation zum vierten Mal in Folge die Zinsen und treten bei Anleihenkäufen auf die Bremse. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte und stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht.

Zunächst steigt der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB leihen können, auf 2,50 Prozent. Zugleich will die Notenbank den Umfang der in den vergangenen Jahren von den Euro-Notenbanken aufgekauften, milliardenschweren Anleihenbestände verringern. Von März 2023 sollen Gelder aus auslaufenden Wertpapieren des billionenschweren allgemeinen Kaufprogramms APP nicht mehr in vollem Umfang in den Kauf neuer Anleihen gesteckt werden.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,40 2,21 +0,19 1 5 Jahre 2,41 2,20 +0,21 23 10 Jahre 2,70 2,55 +0,15 60 30 Jahre 2,51 2,44 +0,07 67

ste/spa