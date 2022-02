Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 0,57 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 31 Basispunkten.

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich zum Wochenausklang einheitlich schwächer. Zinsauftrieb kommt nach wie vor von der Geldpolitik, allerdings hat der Auftrieb im Euroraum etwas nachgelassen, kommentierte ein Marktbeobachter.

Ein Grund dafür dürften Äußerungen aus den Reihen der EZB sein. Deren Präsidentin Christine Lagarde sagte in einem Zeitungsinterview, Zinsanhebungen würden bestehende Probleme nicht lösen, sondern vielmehr neue erzeugen, falls man zu rasch vorgehe.

Auch in den USA ist die Zinsdebatte in vollem Gang, wenn auch mit anderen Vorzeichen. So werden an den Märkten mittlerweile Zinsanhebungen auf jeder der in diesem Jahr verbleibenden sieben Zinssitzungen der US-Notenbank Fed für möglich gehalten. Auch ein großer Zinsschritt zum Auftakt der geldpolitischen Wende im März und sogar eine außerplanmäßige Straffung vor dem nächsten Sitzungstermin werden unter Marktteilnehmern diskutiert. Hintergrund der Debatte ist die hohe Inflation in den USA, die nach Zahlen vom Donnerstag im Jänner auf ein 40-Jahres-Hoch von 7,5 Prozent gestiegen ist.

Die hohe Inflation belastet zunehmend die Stimmung der US-Verbraucher. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel von Jänner auf Februar um 5,5 Punkte auf 61,7 Zähler, wie die Universität nach einer ersten Umfragerunde mitteilte. Es ist der niedrigste Wert seit Herbst 2011. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlich höheren Indikatorstand von 67,0 Punkten gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,45 -0,42 -0,03 -9 5 Jahre 0,16 0,22 -0,06 18 10 Jahre 0,57 0,61 -0,04 31 30 Jahre 0,94 0,96 -0,02 49

ger/mik