Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 13 Basispunkte auf 1,42 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 52 Basispunkten. Die europäischen Aktienmärkte fanden zu Wochenbeginn noch keine klare Richtung.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus China hatten Wachstumssorgen geweckt. Vor diesem Hintergrund waren die als sicher geltenden Staatsanleihen gefragt. So verlangsamte sich in China das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr überraschend. Auch die Industrieproduktion des Landes verlor unerwartet an Schwung.

Zudem enttäuschten frische Daten aus den USA. So sank die Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York im August sehr stark. Belastet wurde der entsprechende Empire-State-Index vor allem durch stark gesunkene Auftragseingänge und Auslieferungen.

Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im August stärker als erwartet eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um 6 Punkte auf 49 Punkte. Es ist der mittlerweile achte Indexrückgang in Folge. Volkswirte hatte nur einen leichten Rückgang auf 54 Punkte erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,52 0,70 -0,18 0 5 Jahre 0,83 0,93 -0,10 15 10 Jahre 1,42 1,55 -0,13 52 30 Jahre 1,81 1,90 -0,09 66

ger/mik