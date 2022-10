Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 8 Basispunkte auf 2,92 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 69 Basispunkten.

Für Kursgewinne sorgte im Frühhandel zunächst ein Zeitungsartikel, wonach die Bank of England ihre seit längerem geplanten Wertpapierverkäufe weiter verschieben könnte. Dies berichtet die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" ("FT") ohne Angabe von Quellen. Die Bank of England bezeichnete den Artikel in einer ersten Reaktion jedoch als "ungenau", was den Markt wiederum belastete.

Hintergrund der denkbaren Verschiebung sind laut "FT" die jüngsten Turbulenzen am britischen Kapitalmarkt infolge des kritisch aufgenommenen Finanzplans der neuen Regierung. Der Plan wurde mittlerweile in weiten Teilen revidiert, was die Situation am Anleihemarkt wieder etwas entspannt hat.

Wirtschaftsdaten aus Deutschland fielen durchwachsen aus. Zwar stiegen die ZEW-Konjunkturerwartungen leicht an. Die Einschätzung der aktuellen Lage trübte sich aber deutlich ein. Die Wahrscheinlichkeit für einen Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes im nächsten halben Jahr sei erheblich gestiegen, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Insgesamt hat sich der wirtschaftliche Ausblick somit erneut verschlechtert."

Am Nachmittag rückten US-Daten in den Fokus der Investoren: Die US-Industrie hat ihre Produktion im September spürbar ausgeweitet. Gegenüber dem Vormonat stieg die Gesamtherstellung um 0,4 Prozent. Analysten hatten lediglich ein Plus von 0,1 Prozent erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,90 2,02 -0,12 -3 5 Jahre 2,45 2,53 -0,08 40 10 Jahre 2,92 3 -0,08 69 30 Jahre 3,06 3,10 -0,04 79

ger/spo