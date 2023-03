Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 3,35 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 64 Basispunkten.

Etwas gedämpft wurde der Zinsauftrieb durch neue Konjunkturdaten. Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone blieben zum Wochenauftakt hinter den Erwartungen zurück. Zudem trübten sich die Sentix-Konjunkturerwartungen für den Währungsraum ein.

Der Chefökonom der EZB, Philip Lane, deutete unterdessen weitere Zinsanhebungen an. Er machte den genauen Kurs aber von einigen Entwicklungen abhängig. Er verwies etwa auf die neuen Projektionen zu Inflation und Wachstum, die auf der nächsten Sitzung Mitte März präsentiert werden, sowie die allgemeine Konjunkturentwicklung. Für März hat die EZB bereits eine neuerliche Zinsstraffung um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann rechnet angesichts einer anhaltend hohen Inflation im Euroraum heuer noch mit einer ganzen Serie kräftiger Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank. Er gehe davon aus, dass sich die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert sind, im ersten Halbjahr nicht wesentlich abschwäche und auf aktuellem Niveau bleibe.

"In diesem Fall erwarte ich, dass wir die Zinsen in diesem Jahr noch viermal um einen halben Prozentpunkt erhöhen", sagte der Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank dem "Handelsblatt" in einem am Montag veröffentlichten Interview.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,32 3,33 -0,01 4 5 Jahre 3,20 3,25 -0,05 34 10 Jahre 3,35 3,36 -0,01 64 30 Jahre 3,21 3,24 -0,03 58

