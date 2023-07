Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 3,09 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Gestützt wurden die Anleihemärkte zu Wochenbeginn durch Verluste an den Aktienmärkten. Dort enttäuschten Daten zum Wirtschaftswachstum in China. Dieses fiel zwar im zweiten Quartal im Jahresvergleich stärker als im Auftaktquartal aus. Es blieb aber hinter den Erwartungen der Experten zurück.

Am Nachmittag rückten zudem Konjunkturdaten aus den USA ins Blickfeld der Investoren. Die Industriestimmung im Bundesstaat New York hat sich im Juli zwar verschlechtert, aber nicht so deutlich wie von Experten befürchtet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,27 3,47 -0,20 2 5 Jahre 3 3,04 -0,04 39 10 Jahre 3,09 3,12 -0,03 63 30 Jahre 3,10 3,13 -0,03 59

ger/kat