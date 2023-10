Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 8 Basispunkte auf 3,46 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Auch in anderen europäischen Ländern konnten Staatsanleihen Zugewinne verbuchen. Die Aktienmärkte starteten hingegen überwiegend schwächer in die neue Handelswoche. Am Markt wurde auf den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel verwiesen. Die Hamas hatte am Samstag damit begonnen, Israel von Gaza aus mit Raketen anzugreifen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser nach Israel vor und griffen mehrere Orte in Grenznähe an. Zwei Tage nach dem ersten Angriff gingen die Kämpfe am Montag weiter.

Der Vizechef der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, sieht die Inflation weiter auf dem Rückmarsch. Sie dürfte in den nächsten Monaten weiter sinken, sagte der Spanier am Montag. Dies gelte auch für die zugrunde liegende Inflation - also die sogenannte Kernrate, in der besonders schwankungsanfällige Preise ausgeklammert bleiben.

Aktuelle Konjunkturnachrichten aus Europa rückten zu Wochenbeginn in den Hintergrund. So hat sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Oktober leicht eingetrübt. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel um 0,4 Punkte auf minus 21,9 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit einer deutlicheren Eintrübung auf minus 24,0 Punkte gerechnet.

Die deutsche Industrie entwickelt sich weiter schwach, wurde bereits in der Früh bekannt. Im August ging die Gesamtproduktion gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rücksetzer um 0,1 Prozent erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,37 3,47 -0,10 29 5 Jahre 3,14 3,21 -0,07 44 10 Jahre 3,46 3,54 -0,08 63 30 Jahre 3,68 3,72 -0,04 61

ger/ste