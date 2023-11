Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 7 Basispunkte auf 3,38 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 62 Basispunkten.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich zur Wochenmitte auf die USA. Zum einen steht am Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank auf der Agenda. Die Fed dürfte laut Volkswirten das Zinsniveau wohl erneut unverändert belassen. Damit würde die Notenbank zum zweiten Mal in Folge still halten. Denn die zeitweise sehr hohe Inflation hat sich mittlerweile deutlich abgekühlt.

In den Fokus rückten auch die Pläne für die Neuemissionen von US-Staatsanleihen durch das Finanzministerium. Der geplante Anstieg fiel etwas geringer aus als von Ökonomen erwartet. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichen Anleihe-Emissionsplan für dieses Quartal hervor. Das Finanzministerium will in der kommenden Woche Anleihen im Umfang von 112 Milliarden US-Dollar platzieren. Das sind 9 Milliarden mehr als bei der vorherigen Auktion. Volkswirte hatten mit insgesamt 114 Milliarden Dollar gerechnet.

Hinzu kam der Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Es wurden im Oktober zwar mehr Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft geschaffen als erwartet, der Zuwachs war jedoch geringer als erwartet. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung wird an diesem Freitag veröffentlicht.

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober merklich eingetrübt, wurde ferner bekannt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,3 Punkte auf 46,7 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,09 3,15 -0,06 4 5 Jahre 3,09 3,15 -0,06 48 10 Jahre 3,38 3,45 -0,07 62 30 Jahre 3,66 3,70 -0,04 60

