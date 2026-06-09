Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstagnachmittag mehrheitlich mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 1 Basispunkt auf 3,29 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,27 Prozent auf 125,49 Punkte.

Unterstützung kommt von der momentan etwas entspannteren Situation im Nahen Osten, was auch die Ölpreise gedrückt hat. Iran und Israelhaben ihre jüngsten wechselseitigen Angriffe vorerst eingestellt. Beide Seiten drohten jedoch im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor versichert, dass weiter an einer baldigen Lösung des Konflikts gearbeitet werde.

Die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) hat am Dienstag zwei bestehende Bundesanleihen der Republik Österreich mit einer Gesamtnominale von 1,438 Milliarden Euro aufgestockt. Dabei handelte es sich um eine Anleihe mit einer Restlaufzeit von 25 Jahren sowie um ein Papier mit einer Restlaufzeit von vier Jahren. OeBFA-Geschäftsführer Markus Stix sprach von einer besonders hohen Nachfrage: "Beide Anleihen waren rund 4-fach überzeichnet."

"Bei der 25-jährigen Bundesanleihe wurde mit einer Überzeichnung von 3,97-fach die zweithöchste Nachfrage nach langlaufenden Bundesanleihen der Republik Österreich überhaupt erzielt. Auch die 2030er-Bundesanleihe erzielte die zweithöchste Überzeichnung in diesem Laufzeitspektrum bisher", so Stix. Heuer war die Nachfrage für Anleihen laut OeBFA generell sehr stark. In diesem Jahr lag die durchschnittliche Bid-to-cover-Ratio bisher bei 3,3, im gesamten Vorjahr betrug sie 2,6.

Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag sei mit einer Wahrscheinlichkeit von "99,7 Prozent" eingepreist, hieß es von der OeBFA. Der Markt rechne fix mit einer Zinsanhebung von 25 Basispunkten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,73 2,74 -0,01 6 5 Jahre 2,90 2,91 -0,01 14 10 Jahre 3,29 3,30 -0,01 25 30 Jahre 3,85 3,85 0,01 27

(Redaktionelle Hinweise: siehe auch APA0214) moe/spa