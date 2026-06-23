Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstagnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 3,16 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,37 Prozent auf 126,87 Punkte.

Neue Konjunkturdaten signalisieren derzeit kaum Fortschritte für Europas Wirtschaft. So hat etwa die Wirtschaft in der Euro-Zone zum Ende des ersten Halbjahres die Rückkehr in die Wachstumszone verpasst. Der Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister stieg im Juni zum Vormonat zwar um einen Zähler auf 49,5 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer blieb damit allerdings weiter unter der Marke von 50 Punkten, ab der es Wachstum signalisiert.

Ebenso hat die deutsche Wirtschaft einer Umfrage zufolge im Juni so schlecht abgeschnitten wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel um 0,8 Zähler auf 48,0 Punkte. Das Barometer rutschte damit auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2024 ab, wie der Finanzdienstleister S&P Global zu seiner monatlichen Umfrage unter Hunderten Unternehmen mitteilte.

Eine heute vorgestellte Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) zeigt, dass Europa erhebliche Mittel gegen US-Drohungen mit Zöllen oder dem Entzug militärischer Hilfe zur Verfügung hat. Demnach hält Europa US-Vermögenswerte im Wert von 9,6 Billionen Dollar. Das ist rund das Anderthalbfache der Summe, die die USA in Europa angelegt haben. Diese Asymmetrie verschaffe einen echten finanziellen Einfluss, hieß es. Um ihn zu nutzen, müssten allerdings regulatorische Privilegien abgeschafft werden, die US-Staatsanleihen in Europa momentan genießen würden. "Derzeit erhalten US-Staatsanleihen eine bedingungslose Ausnahme", sagte IfW-Experte Farzad Saidi. "Sie sind günstiger, als es ihre eigenen Kreditkennzahlen rechtfertigen würden. Mit der vorgeschlagenen Regeländerung würden sie im Einklang mit diesen Kennzahlen behandelt."

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,63 2,66 -0,03 6 5 Jahre 2,78 2,82 -0,04 15 10 Jahre 3,16 3,20 -0,04 25 30 Jahre 3,75 3,79 -0,04 28

moe/spa