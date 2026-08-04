Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstagnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um 5 Basispunkte auf 3,32 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 21 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,32 Prozent auf 125,20 Punkte.

Die Republik Österreich hat sich über die Aufstockung einer fünfjährigen Bundesanleihe am Dienstag 575 Mio. Euro am Finanzmarkt geholt. Da für heuer schon rund 75 Prozent des Finanzierungsvolumens erfüllt seien, sei nur ein Papier aufgestockt worden, sagte Markus Stix, Geschäftsführer der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), im Gespräch mit der APA. Üblicherweise werden zwei Bundesanleihen pro Auktionstermin aufgestockt.

Zudem seien viele Investoren auf Urlaub und der Markt sei daher ruhiger. Die Entscheidung sei auf das fünfjährige Papier gefallen, "um mehr Liquidität in die Anleihe hineinzubringen", so Stix. Im Mai wurde die Bundesanleihe zum ersten Mal ausgegeben, sie war damals mit einer 13,2-fachen Überzeichnung äußerst gut nachgefragt und hat 3,5 Mrd. Euro für den Staat eingespielt. Nun ist das Volumen auf 4,075 Mrd. Euro angewachsen.

Die Emissionsrendite lag am Dienstag mit 3,008 Prozent über dem Niveau vom Mai (2,885 Prozent), das Papier war 2,72-fach überzeichnet. Auch der Renditeabstand zu Deutschland hat sich mit rund 11 Basispunkten deutlich eingeengt, im Mai waren es noch rund 17 Basispunkte.

Generell stehe Österreich in Hinblick auf die Spreads gut da, so Stix. Der Renditeabstand der heimischen 10-jährigen Anleihe liege derzeit bei 24 Basispunkten. In vergleichbaren anderen Ländern Europas wie Finnland oder Belgien seien die Spreads mit 30 bzw. über 50 Basispunkten deutlich höher.

Unklar ist die Lage im Nahen Osten. US-Finanzminister Scott Bessent stellt eine baldige Einigung mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz in Aussicht. Eine Vereinbarung könne am Dienstag oder Mittwoch erzielt werden. "Wir sind in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen und in diesem Konflikt zu einer normaleren Lage überzugehen", sagt Bessent in einem Interview des Senders CNBC am Dienstag.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,76 2,81 -0,05 4 5 Jahre 2,94 3,00 -0,06 13 10 Jahre 3,32 3,37 -0,05 21 30 Jahre 3,90 3,93 -0,03 27

moe/spa