Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Gewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 3,48 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 23 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 123,09 Punkte.

Unterstützend wirkten die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner kostete zuletzt 93,70 US-Dollar. Das waren 4,70 Prozent weniger als am Freitag. In Folge dessen wurden Inflationssorgen ein wenig geschmälert.

Die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran nahmen zu. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. Allerdings dämpfte US-Außenminister Marco Rubio die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch.

Zudem belasteten am Nachmittag Nachrichten über Fortschritte bei den Verhandlungen über die Öffnung der Straße von Hormuz die Ölpreise weiter. "Der US-Präsident wird sich mit dem Premierminister von Katar treffen, der einen Vorschlag aus Teheran mitbringt, wonach die Straße von Hormuz im Gegenzug für die Freigabe von eingefrorenen Geldern in Höhe von 8 Milliarden Dollar wieder geöffnet werden soll", berichtete die Tageszeitung "Israel HaYmon" unter Berufung auf eine diplomatische Quelle. Ein katarischer Regierungsvertreter erklärte jedoch der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die Berichte falsch seien. Die Verhandlungen würden fortgesetzt, so der Regierungsvertreter.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,03 3,06 -0,03 2 5 Jahre 3,25 3,28 -0,03 17 10 Jahre 3,48 3,50 -0,02 23 30 Jahre 3,87 3,88 -0,01 24

rst/ste