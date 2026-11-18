Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mit Gewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 3,62 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 24 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,06 Prozent auf 121,92 Punkte.

Gestützt wurden die Anleihen durch die gesunkenen Rohölpreise. Das reichliche Ölangebot belastet derzeit die Ölpreise. Dies dämpft auch die Inflationserwartungen.

Auf fundamentaler Ebene standen vor allem die veröffentlichten Inflationszahlen im Fokus der Akteure. Getrieben von hohen Energiepreisen ist die Inflation in der Eurozone im Oktober auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 4 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Damit wurde eine erste Schätzung, wie von Volkswirten erwartet, bestätigt.

Die Teuerung steigt damit immer stärker über das von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebte Ziel von mittelfristig 2 Prozent, bei dem die EZB die Preisstabilität als gewährleistet ansieht.

Die Teuerung in Österreich ist im Oktober bei 3,6 Prozent gelegen. Damit verharrte der Preisauftrieb auf dem Niveau des Vormonats September, ihre Schnellschätzung bestätigte die Statistik Austria.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,18 3,20 -0,02 4 5 Jahre 3,40 3,41 -0,01 19 10 Jahre 3,62 3,64 -0,02 24 30 Jahre 4,00 4,01 -0,01 26

ste/spa