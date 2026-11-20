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20.11.2026 16:10:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen
Anleihen profitierten von den KI-Sorgen und der damit einhergehenden erhöhten Risikoaversion an den Aktienmärkten. Von Konjunkturdaten gab es dagegen keine größeren Impulse und auch Aussagen aus der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Fed beeinflussten das Marktgeschehen nur wenig.
In Deutschland beschleunigte sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Oktober unerwartet deutlich. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel verzögert auch auf die Verbraucherpreise aus. Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts des hohen Preisdrucks im gesamten Währungsraum ihre Leitzinsen im Dezember anheben wird.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,12 3,21 -0,09 5 5 Jahre 3,35 3,43 -0,08 21 10 Jahre 3,58 3,65 -0,07 26 30 Jahre 3,96 4,02 -0,06 27
spa/ste
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