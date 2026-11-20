Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag mit Gewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um 7 Basispunkte auf 3,58 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 26 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,54 Prozent auf 122,53 Punkte.

Anleihen profitierten von den KI-Sorgen und der damit einhergehenden erhöhten Risikoaversion an den Aktienmärkten. Von Konjunkturdaten gab es dagegen keine größeren Impulse und auch Aussagen aus der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Fed beeinflussten das Marktgeschehen nur wenig.

In Deutschland beschleunigte sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Oktober unerwartet deutlich. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel verzögert auch auf die Verbraucherpreise aus. Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts des hohen Preisdrucks im gesamten Währungsraum ihre Leitzinsen im Dezember anheben wird.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,12 3,21 -0,09 5 5 Jahre 3,35 3,43 -0,08 21 10 Jahre 3,58 3,65 -0,07 26 30 Jahre 3,96 4,02 -0,06 27

spa/ste