Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Gewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um 5 Basispunkte auf 3,53 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 122,86 Punkte.

Gestützt wurden die Anleihenmärkte von einem weiteren Rückgang der Ölpreise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete zuletzt 89,57 US-Dollar und damit mehr als drei Prozent weniger als am Freitag. Obwohl es in den vergangenen Tagen mehrfach Angriffe auf Tankschiffe in der Straße von Hormuz gegeben hatte, sprechen Marktbeobachter von fortlaufenden Rohöllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf. Der Iran-Krieg befinde sich "offenbar in einer Art Warteschleife", kommentierte Emily Ashford, Expertin bei der britischen Bank Standard Chartered.

Ein Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht mit einer Zinserhöhung im Dezember noch nicht das Ende der Fahnenstange im Kampf gegen die Inflation erreicht. "Angesichts des erheblichen Preisdrucks auf Verbraucherebene bin ich nicht davon überzeugt, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ausreichen wird, um die Inflation vollständig in den Griff zu bekommen", sagte EZB-Ratsmitglied Gediminas Simkus im Reuters-Interview. Welche weiteren Maßnahmen erforderlich sein würden, hänge maßgeblich vom Ergebnis der Kollektivvertragsverhandlungen ab. Er glaube jedoch nicht, dass nach Dezember ein großer Druck bestehe, erneut schnell zu handeln.

Indes hat die Wirtschaft in der Eurozone ihr Wachstumstempo im November trotz der konjunkturellen Talfahrt Frankreichs gehalten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) - der die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern zusammenfasst - verharrte im November auf dem Vormonatswert von 51,7 Punkten, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montagvormittag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer hielt sich damit über der Wachstumsschwelle von 50,0 Punkten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,12 3,13 -0,01 4 5 Jahre 3,31 3,35 -0,04 19 10 Jahre 3,53 3,58 -0,05 25 30 Jahre 3,92 3,96 -0,04 27

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