Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstagnachmittag mehrheitlich mit Gewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um einen Basispunkt auf 3,52 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 122,96 Punkte.

Die EU-Kommission hat am Dienstag den Herbst-Teil ihres sogenannten Europäischen-Semester-Pakets mit wirtschafts- und haushaltspolitischen Empfehlungen und Bewertungen an die EU-Länder vorgelegt. Darin stellt sie fest, dass Österreich die für das Defizitverfahren relevante Obergrenze bei den Nettoausgaben einhalten wird. Das Verfahren sei damit nicht beendet, betonte ein zuständiger Kommissionsbeamter; die Kommission werde aber "keine weiteren Verfahrensschritte" einleiten.

Ein leichter Schub kommt aus Deutschland. In der deutschen Wirtschaft nimmt die Erholung nämlich Fahrt auf. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen hat sich im November den siebenten Monat in Folge verbessert, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit Frühjahr 2023 erreicht. "Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen. Allerdings fehle es dem Aufschwung noch an Breite.

Der Rückenwind durch die Ölpreise lässt wieder etwas nach. Nachdem die Ölpreise am Vormittag fielen, sind sie mittlerweile nämlich wieder im Steigflug. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete zuletzt 90,42 US-Dollar. Das waren 1,2 Prozent mehr als am Vortag.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,10 3,12 -0,02 5 5 Jahre 3,31 3,32 -0,01 20 10 Jahre 3,52 3,53 -0,01 25 30 Jahre 3,92 3,92 0,00 27

moe/spa