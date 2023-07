Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit höheren Kursen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel deutlich gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen merklich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zehn Basispunkte auf 3,1 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen legten merklich zu. Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 0,83 Prozent. Für Zinsdruck sorgten international die jüngsten US-Konjunkturnachrichten, welche auf einen nachlassenden Inflationsdruck in der weltgrößten Volkswirtschaft hindeuten.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Inflation in den USA deutlich gefallen war. Auch die von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflation ohne Energie und Lebensmittel ging spürbar zurück.

Am Nachmittag haben weitere US-Preisdaten das Bild einer nachlassenden Teuerung gestützt. Im Juni waren die amerikanischen Erzeugerpreise im Jahresvergleich kaum noch gestiegen. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene beeinflusst die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Am Markt wird zwar auf der nächsten Zinssitzung der Notenbank Ende Juli fest mit einer Erhöhung gerechnet. Weitere Zinsschritte werden aber zunehmend in Zweifel gezogen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,27 3,40 -0,13 6 5 Jahre 2,99 3,09 -0,10 39 10 Jahre 3,10 3,20 -0,10 63 30 Jahre 3,13 3,22 -0,09 59

ste/spa