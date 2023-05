Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit höherer Tendenz

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel klar gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen merklich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zehn Basispunkte auf 2,88 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 68 Basispunkten.

Auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen gewannen deutlich an Wert. Der Euro-Bund-Future gewann 0,79 Prozent. An den internationalen Aktienmärkten geht es hingegen abwärts.

Im Verlauf standen die veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten im Fokus. Diese sprechen eher gegen weiter anziehende Leitzinsen, wovon die Anleihennotierungen profitierten. In den USA schwächt sich der Preisdruck offenbar weiter ab. So stiegen die Erzeugerpreise im April zum Vorjahresmonat um 2,3 Prozent und damit weniger deutlich als erwartet. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene beeinflusst die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Negative Nachrichten kamen zudem vom Arbeitsmarkt. In den Vereinigten Staaten hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt eingetrübt. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich um 22.000 auf 264.000 gestiegen. Dies ist der höchste Stand seit Oktober 2021. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,66 2,77 -0,11 10 5 Jahre 2,55 2,65 -0,10 40 10 Jahre 2,88 2,98 -0,10 68 30 Jahre 3,03 3,13 -0,10 64

ste/spa

(APA)