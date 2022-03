Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit klaren Abschlägen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel klar gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen merklich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um neun Basispunkte auf 0,67 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 39 Basispunkten.

Auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen wiesen Rückgänge auf. Der Euro-Bund-Future gab um 0,58 Prozent nach. Im Fokus standen am Berichtstag die jüngsten EZB-Beschlüsse. Europas Währungshüter steuern trotz neuer Risiken für die Konjunktur auf ein Ende ihrer ultralockeren Geldpolitik zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) fährt ihre milliardenschweren Anleihenkäufe früher zurück als geplant und stellt deren Ende im Sommer in Aussicht. Wann die Zinsen im Euroraum nach jahrelangem Rekordtief wieder steigen werden, ließ die Notenbank in Frankfurt am Donnerstag aber offen.

Der EZB-Rat reagierte mit seinen Beschlüssen auf die anhaltend hohe Inflation, die durch den Ukraine-Krieg zusätzlich angeheizt wird. Angesichts der neuen Unsicherheiten für die Konjunktur hatten etliche Volkswirte eigentlich damit gerechnet, dass die EZB abwarten würde.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,43 -0,52 +0,09 -1 5 Jahre 0,19 0,04 +0,15 19 10 Jahre 0,67 0,58 +0,09 39 30 Jahre 1,07 1,03 +0,04 61

