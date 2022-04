Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit klaren Aufschlägen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel merklich gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen klar. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um deutliche acht Basispunkte auf 1,32 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 45 Basispunkten.

Zuwächse wiesen auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen auf. Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 0,72 Prozent. Börsianer sprachen von einer internationalen Gegenbewegung nach den deutlichen Kursverlusten seit Monatsbeginn. Generell aber stehen die Anleihenmärkte weiter unter Druck. Schließlich hält der Inflationsdruck an. So hat sich der starke Preisauftrieb auf der Erzeugerebene in Deutschland im März weiter beschleunigt. Die Produzentenpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 30,9 Prozent. Das ist ein Rekord seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949.

Die Preisentwicklung erhöht den Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), ihre Geldpolitik zu straffen. Angesichts großer Inflationsrisiken könnte die EZB laut Ratsmitglied Martins Kazaks ihre Zinsen schon im Juli anheben. "Eine Zinserhöhung im Juli ist möglich", sagte Kazaks, der die lettische Zentralbank leitet, in einem Bloomberg-Interview.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,13 0,15 -0,02 7 5 Jahre 0,75 0,79 -0,04 15 10 Jahre 1,32 1,40 -0,08 45 30 Jahre 1,50 1,61 -0,11 50

ste