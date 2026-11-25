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25.11.2026 16:23:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit klaren Gewinnen
Marktbeobachter verwiesen auf eine anhaltend schwache Stimmung an den internationalen Aktienbörsen, wodurch es zu Umschichtungen Richtung Anleihenmärkte kam. Die Unsicherheit im Technologiesektor hat wieder zugenommen. "Die Risiken rund um den KI-Investitionszyklus treten wieder in den Vordergrund", schreiben Experten der Dekabank. "Der Technologiesektor ist in der aktuellen Marktphase anfällig, solange Unklarheit über die Auswirkung der neuen Exportregeln des US-Handelsministeriums für KI-Chips anhält." So waren die unter Druck stehenden Technologiewerte der Belastungsfaktor an den Aktienbörsen.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,05 3,11 -0,06 5 5 Jahre 3,25 3,31 -0,06 22 10 Jahre 3,48 3,52 -0,04 27 30 Jahre 3,89 3,92 -0,03 27
ste/spa
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.