Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mit Gewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um 4 Basispunkte auf 3,48 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 27 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,55 Prozent auf 123,52 Punkte.

Marktbeobachter verwiesen auf eine anhaltend schwache Stimmung an den internationalen Aktienbörsen, wodurch es zu Umschichtungen Richtung Anleihenmärkte kam. Die Unsicherheit im Technologiesektor hat wieder zugenommen. "Die Risiken rund um den KI-Investitionszyklus treten wieder in den Vordergrund", schreiben Experten der Dekabank. "Der Technologiesektor ist in der aktuellen Marktphase anfällig, solange Unklarheit über die Auswirkung der neuen Exportregeln des US-Handelsministeriums für KI-Chips anhält." So waren die unter Druck stehenden Technologiewerte der Belastungsfaktor an den Aktienbörsen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,05 3,11 -0,06 5 5 Jahre 3,25 3,31 -0,06 22 10 Jahre 3,48 3,52 -0,04 27 30 Jahre 3,89 3,92 -0,03 27

ste/spa