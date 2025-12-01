Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit klaren Kursverlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel deutlich gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um sieben Basispunkte auf 3,03 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 27 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future verlor 0,46 Prozent auf 128,32 Punkte. Weltweit legten die Anleiherenditen zu. Marktbeobachter verwiesen auf Gegenwind aus Japan, wo die Anleihekurse nach Hinweisen auf eine Leitzinserhöhung im Dezember deutlich unter Druck kamen.

Schwache Stimmungsdaten aus der Eurozone und den USA konnten die Anleihekurse dagegen nur wenig stützen. So hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im November stärker eingetrübt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 49,6 Punkte, wie S&P am Montag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juni. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 49,7 Punkten gerechnet.

Zudem hat auch die US-Industrie im November überraschend deutlich an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) sank auf 48,2 Punkte, von 48,7 Zählern im Oktober. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf 49,0 Zähler gerechnet.

Im Fokus stand auch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, eine Entscheidung für einen neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) getroffen zu haben. "Ich weiß, wen ich wählen werde", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Einen Namen nannte er allerdings nicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wird Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für den Posten gehandelt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,12 2,10 +0,02 5 5 Jahre 2,59 2,53 +0,06 24 10 Jahre 3,03 2,96 +0,07 27 30 Jahre 3,80 3,74 +0,06 40

