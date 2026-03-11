11.03.2026 16:15:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit klaren Rückgängen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 9 Basispunkte auf 3,23 Prozent gestiegen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 31 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,43 Prozent auf 126,42 Punkte.

Angesichts der mit dem Iran-Krieg einhergehenden Inflationsgefahr verstärken sich die Spekulationen auf eine EZB-Zinserhöhung im Sommer. Spitzenvertreter der Europäischen Zentralbank betonten unisono, dass sie die Inflation in Schach halten werden. Deutsche-Bundesbank-Chef Joachim Nagel machte am Mittwoch gegenüber Reuters klar, dass die EZB auf der Hut ist.

"Sollte sich abzeichnen, dass sich die derzeitigen Energiepreisanstiege in der mittleren Frist in eine breite Verbraucherpreisinflation übersetzen, wird der EZB-Rat rechtzeitig entschlossen handeln", betonte Nagel.

Laut EZB-Vizechef Luis de Guindos geht es nun darum, mit einem "kühlen Kopf" in die nächste Woche anstehende Zinssitzung zu gehen. Die Marktvolatilität könne die wirtschaftlichen Auswirkungen des Nahostkonflikts verstärken. Der Iran-Krieg und seine Auswirkungen auf die Inflation könnten die EZB laut Ratsmitglied Peter Kazimir zu einer früheren Zinserhöhung zwingen als erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,42 2,30 0,12 6 5 Jahre 2,76 2,66 0,10 19 10 Jahre 3,23 3,13 0,09 31 30 Jahre 3,79 3,74 0,05 29

ste/spa

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:43 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen