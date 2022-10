Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit klaren Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel deutlich gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen klar. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um elf Basispunkte auf 2,67 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 64 Basispunkten.

Merklich tiefer ging es auch für die deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future fiel um deutliche 1,1 Prozent. Auch die US-Anleihen büßten sichtbar ein. Nachdem die Anleihenkurse vor allem zu Wochenbeginn, aber auch am Dienstag von sinkenden Renditen an den Kapitalmärkten profitiert hatten, kam es nun zur Gegenbewegung: Die Renditen zogen an und die Kurse gerieten entsprechend unter Druck.

Zudem wurden überraschend schwache Konjunkturindikatoren aus dem Euroraum publik. In der Eurozone hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im September noch etwas stärker als zunächst ermittelt eingetrübt. Der Indikator signalisiert einen Rückgang des Sektors.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,75 1,73 +0,02 8 5 Jahre 2,19 2,09 +0,10 33 10 Jahre 2,67 2,56 +0,11 64 30 Jahre 2,75 2,66 +0,09 71

ste/mik