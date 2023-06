Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit klaren Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel merklich gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen deutlich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 10 Basispunkte auf 3,06 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen ging es klar abwärts. Der Euro-Bund-Future fiel um deutliche 0,88 Prozent. Für Zinsdruck sorgten unerwartet starke US-Konjunkturnachrichten und überraschend hohe Inflationszahlen aus Deutschland, welche dies- und jenseits des Atlantiks erneut Sorgen vor merklich anziehenden Leitzinsen schürten.

Die US-Wirtschaft ist stärker in das Jahr gestartet als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent. Eine vorherige Erhebung hatte einen Zuwachs um 1,3 Prozent ergeben. Analysten hatten im Schnitt eine Rate von 1,4 Prozent erwartet.

Auch vom Arbeitsmarkt kamen ermutigende Signale. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, ein konjunktureller Frühindikator, gingen deutlich zurück. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Nach drei Rückgängen in Folge zieht die Inflation in Deutschland wieder an. Nach ersten Daten des Statistischen Bundesamtes stiegen die Verbraucherpreise im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,4 Prozent. Im Mai lag die Jahresteuerungsrate bei 6,1 Prozent.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,30 3,24 +0,06 4 5 Jahre 2,99 2,89 +0,10 38 10 Jahre 3,06 2,96 +0,10 63 30 Jahre 3,03 2,97 +0,06 59

