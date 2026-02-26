|
26.02.2026 15:57:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit klaren Zuwächsen
Marktbeobachter verwiesen auf einen impulsarmen Handel. Veröffentlichte US-Arbeitsmarktdaten lieferten nach Europa kaum Auswirkungen. In den USA hat die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger als erwartet zugelegt. In der vergangenen Woche kletterte die Zahl der Anträge um 4.000 auf 212.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit 216.000 Anträgen gerechnet.
Im Blickfeld standen international auch die Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran, welche in eine entscheidende Phase gehen. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf für eine dritte Verhandlungsrunde zusammen.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,06 2,20 -0,14 2 5 Jahre 2,45 2,52 -0,06 15 10 Jahre 2,98 3,03 -0,05 28 30 Jahre 3,66 3,70 -0,04 30
