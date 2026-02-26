Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit klaren Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstagnachmittag mit klaren Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um fünf Basispunkte auf 2,98 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 28 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 129,74 Punkte.

Marktbeobachter verwiesen auf einen impulsarmen Handel. Veröffentlichte US-Arbeitsmarktdaten lieferten nach Europa kaum Auswirkungen. In den USA hat die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger als erwartet zugelegt. In der vergangenen Woche kletterte die Zahl der Anträge um 4.000 auf 212.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit 216.000 Anträgen gerechnet.

Im Blickfeld standen international auch die Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran, welche in eine entscheidende Phase gehen. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf für eine dritte Verhandlungsrunde zusammen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,06 2,20 -0,14 2 5 Jahre 2,45 2,52 -0,06 15 10 Jahre 2,98 3,03 -0,05 28 30 Jahre 3,66 3,70 -0,04 30

