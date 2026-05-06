Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit klaren Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um sieben Basispunkte auf 3,25 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 26 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,58 Prozent auf 125,77 Punkte.

Für einen deutlichen Schub nach oben sorgte ein Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenportals Axios, wonach die USA kurz vor einer Einigung mit dem Iran über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges stehen sollen. Die Meldung führte auch weltweit an den Anleihemärkten zu Entspannung. Zudem sackte der Ölpreis ab, der Euro legte gegenüber dem US-Dollar zu, die Börsen bauten ihre Gewinne deutlich aus.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,57 2,69 -0,12 0 5 Jahre 2,81 2,91 -0,10 12 10 Jahre 3,25 3,32 -0,07 26 30 Jahre 3,84 3,90 -0,06 31

ste/spa