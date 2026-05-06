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06.05.2026 16:15:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit klaren Zuwächsen
Für einen deutlichen Schub nach oben sorgte ein Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenportals Axios, wonach die USA kurz vor einer Einigung mit dem Iran über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges stehen sollen. Die Meldung führte auch weltweit an den Anleihemärkten zu Entspannung. Zudem sackte der Ölpreis ab, der Euro legte gegenüber dem US-Dollar zu, die Börsen bauten ihre Gewinne deutlich aus.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,57 2,69 -0,12 0 5 Jahre 2,81 2,91 -0,10 12 10 Jahre 3,25 3,32 -0,07 26 30 Jahre 3,84 3,90 -0,06 31
ste/spa
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