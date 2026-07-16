16.07.2026 16:27:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursabschlägen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 3,38 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 26 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 124,82 Punkte.

In den Fokus rückte am Berichtstag bereits am Vormittag eine Konjunktureinschätzung für Österreich. Das Institut für Höhere Studien (IHS) hat seine neueste Mittelfristprognose bis ins Jahr 2030 präsentiert. Per anno ist demnach lediglich mit einem Wirtschaftswachstum von durchschnittlich einem Prozent zu rechnen. Die Prognose ist wegen der volatilen Weltlage zudem mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Für heuer rechnet das IHS mit einer Teuerung von 3 Prozent. Ab 2028 sollte dann hierzulande das EZB-Inflationsziel von 2,0 Prozent erreicht werden. Im Durchschnitt bis 2030 rechnet das Institut mit einer Zunahme der Verbraucherpreise von 2,3 Prozent pro Jahr.

Die angespannte Lage am Persischen Golf bleibt zudem ein wichtiges Thema an den Finanzmärkten, schrieben die Helaba-Analysten bereits in der Früh. "Die weiterhin gegenüber Monatsbeginn erhöhten Energiepreise machen auf die Inflationsrisiken aufmerksam und halten die Zinserhöhungserwartungen beiderseits des Atlantiks am Leben, auch wenn eine weitere Forcierung dieser nach dem überraschend schwachen US-Preisauftrieb gestoppt wurde", formulierten die Experten. Die Notenbanken seien wachsam und bereit, ihre Zinspolitik anzupassen, hieß es weiter.

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturnachrichten lieferten nach Europa keine markanten Auswirkungen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,81 2,80 0,01 5 5 Jahre 3,01 2,99 0,02 15 10 Jahre 3,38 3,36 0,02 26 30 Jahre 3,95 3,92 0,03 29

ste/mik

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