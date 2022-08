Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursaufschlägen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um neun Basispunkte auf 1,34 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 53 Basispunkten.

Aufwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um 0,28 Prozent. Zulegen konnten auch die US-Anleihen.

International standen am Berichtstag aktuelle US-Konjunkturnachrichten, welche gemischt ausfielen, und die deutliche Zinserhöhung der Bank of England im Fokus. In den USA stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Arbeitsmarkt, in der vergangenen Woche etwas an. Die US-Handelsbilanz verringerte ihr hohes Defizit hingegen.

Angesichts der aus dem Ruder laufenden Inflation setzte die britische Notenbank den Leitzins massiv nach oben. Sie hob ihn um einen halben Prozentpunkt auf 1,75 Prozent an - und damit so stark wie noch nie seit der 1997 erlangten Unabhängigkeit der Bank of England (BoE) von der Politik.

Die Finanzmärkte waren darauf eingestellt, dass die BoE dem Beispiel der Europäischen Zentralbank (EZB) folgen würde. Diese hatte ihre Zinswende jüngst mit einem derart großen Schritt eingeleitet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,39 0,56 -0,17 5 5 Jahre 0,75 0,82 -0,07 20 10 Jahre 1,34 1,43 -0,09 53 30 Jahre 1,72 1,77 -0,05 67

