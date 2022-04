Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 5 Basispunkte auf 1,27 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 48 Basispunkten.

Inflationszahlen aus Deutschland bestätigten in der Früh den weiterhin starken Preisauftrieb. Während die Verbraucherpreise im März zum Vorjahresmonat um 7,3 Prozent stiegen, erhöhten sich die Großhandelspreise mit 22,6 Prozent in Rekordgeschwindigkeit. Auch in der Eurozone ist die Preisentwicklung seit längerem wesentlich schärfer, als es der Europäischen Zentralbank (EZB) recht sein kann.

Am Nachmittag starteten dann die US-Staatsanleihen mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel. Auch hier gab es neue Inflationsdaten: Zwar ist die allgemeine Teuerung im März auf 8,5 Prozent und damit auf einen rund 40-jährigen Höchststand gestiegen. Die Kerninflation stieg jedoch nur auf 6,5 Prozent, was etwas unterhalb der Markterwartungen lag.

Die Daten dürften die US-Notenbank Fed dennoch in ihrem Kurs bestätigen, hieß es von Marktbeobachtern. Das Fed-Inflationsziel von zwei Prozent wird schon seit längerem deutlich überschritten. Die Währungshüter haben bereits durchblicken lassen, ihren geldpolitischen Kurs erheblich zu verschärfen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,19 0,30 -0,11 11 5 Jahre 0,74 0,81 -0,07 17 10 Jahre 1,27 1,32 -0,05 48 30 Jahre 1,44 1,46 -0,02 52

ger/pma