Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 3,06 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future legte um 0,26 Prozent auf 133,31 Punkte zu.

Der letzte Handelstag dieser Woche verlief ruhig und impulslos - der Konjunkturdatenkalender blieb vor dem Wochenende nahezu leer. Die Blicke der Marktteilnehmer sind bereits auf die nächste Woche gerichtet, dann stehen die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken an.

"Sowohl Fed als auch EZB werden nächste Woche ihre Leitzinsen noch einmal erhöhen - wie sie es in Aussicht gestellt hatten. Es spricht einiges dafür, dass damit in beiden Fällen der Zinsgipfel erklommen wäre. So zeigen sich vor allem in den USA Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung, und in Europa rücken Konjunktursorgen immer mehr in den Vordergrund", heißt es von den Ökonomen der Commerzbank.

Die Experten der Helaba halten für unwahrscheinlich, dass die Notenbanken den Zinsgipfel verkünden werden. "Vielmehr dürften beide signalisieren, dass nun noch enger nach Datenabhängigkeit entschieden werden muss. Nach der Sommerpause dürfte es damit für die Anleger nicht einfacher, sondern anders werden", erwarten die Ökonomen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,21 3,32 -0,11 0 5 Jahre 2,94 2,99 -0,05 37 10 Jahre 3,06 3,10 -0,04 63 30 Jahre 3,07 3,12 -0,05 59

kat/sto