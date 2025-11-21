21.11.2025 16:54:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel etwas erholt gezeigt. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 2,98 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 29 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future stieg um 0,28 Prozent auf 128,92 Punkte. Gestützt wurden Anleihen von der verhaltenen Stimmung an den Aktienmärkten, wo sich die Diskussion einmal mehr um ausufernde Bewertungen und massive KI-Investitionen im US-Technologiesektor drehte.

Zudem hat sich im Euroraum die Unternehmensstimmung im November überraschend verschlechtert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel leicht um 0,1 auf 52,4 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Zuvor war der Konjunkturindikator fünf Monate in Folge gestiegen und hatte im Oktober den höchsten Wert seit Mai 2024 erreicht. Analysten hatten für November im Schnitt einen unveränderten Indexwert von 52,5 Punkten erwartet.

Zwar zeige der Trend nach dem starken Anstieg im Oktober weiter nach oben, erklärt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen, jedoch "wurde diese positive Bewegung in den letzten Monaten in erster Linie vom Dienstleistungssektor getragen, während es bei der Industrie insbesondere in Deutschland und Frankreich im November einen Rückschlag gab. Damit deuten die Einkaufsmanagerindizes weiterhin auf eine nur moderate Belebung der Wirtschaft."

Hinzu kam, dass die Zinssenkungserwartungen in den USA nach Wortmeldungen aus der US-Notenbank Fed wieder anstiegen. Dies belastete die Renditen der US-Staatspapiere. So hat das Fed-Mitglied John Williams Spielraum für eine weitere "kurzfristige" Zinssitzung erkannt. Mit einer weiteren Anpassung der Geldpolitik könnte der Zins näher an den neutralen Bereich herangeführt werden, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von New York.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,07 2,10 -0,03 7 5 Jahre 2,58 2,61 -0,03 31 10 Jahre 2,98 3,01 -0,03 29 30 Jahre 3,74 3,75 -0,01 41

