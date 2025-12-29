29.12.2025 16:12:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die österreichischen Bundesanleihen haben am Montag ihre Erholungsbewegung der Vorwoche fortgesetzt. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist im Späthandel um 2 Basispunkte auf 3,09 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 25 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gewann 0,33 Prozent auf 127,84 Punkte.

Am vorletzten Handelstag des Jahres gab es kaum Impulse und die Handelsvolumen sind niedrig. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und international standen keine wichtigen Daten an.

Einzig die Friedensgespräche zum Ukrainekrieg brachten etwas Spannung. Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist am Wochenende ohne nennenswerte Ergebnisse zu Ende gegangen. Trump telefonierte zwar vor dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin, aber erkennbare Fortschritte in Richtung Frieden gab es dabei nicht.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,21 2,25 -0,04 8 5 Jahre 2,64 2,69 -0,05 20 10 Jahre 3,09 3,11 -0,02 25 30 Jahre 3,82 3,86 -0,04 35

spa/lof

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen