Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die österreichischen Bundesanleihen haben am Montag ihre Erholungsbewegung der Vorwoche fortgesetzt. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist im Späthandel um 2 Basispunkte auf 3,09 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 25 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gewann 0,33 Prozent auf 127,84 Punkte.

Am vorletzten Handelstag des Jahres gab es kaum Impulse und die Handelsvolumen sind niedrig. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und international standen keine wichtigen Daten an.

Einzig die Friedensgespräche zum Ukrainekrieg brachten etwas Spannung. Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist am Wochenende ohne nennenswerte Ergebnisse zu Ende gegangen. Trump telefonierte zwar vor dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin, aber erkennbare Fortschritte in Richtung Frieden gab es dabei nicht.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,21 2,25 -0,04 8 5 Jahre 2,64 2,69 -0,05 20 10 Jahre 3,09 3,11 -0,02 25 30 Jahre 3,82 3,86 -0,04 35

spa/lof