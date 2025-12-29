|
29.12.2025 16:12:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen
Am vorletzten Handelstag des Jahres gab es kaum Impulse und die Handelsvolumen sind niedrig. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und international standen keine wichtigen Daten an.
Einzig die Friedensgespräche zum Ukrainekrieg brachten etwas Spannung. Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist am Wochenende ohne nennenswerte Ergebnisse zu Ende gegangen. Trump telefonierte zwar vor dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin, aber erkennbare Fortschritte in Richtung Frieden gab es dabei nicht.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,21 2,25 -0,04 8 5 Jahre 2,64 2,69 -0,05 20 10 Jahre 3,09 3,11 -0,02 25 30 Jahre 3,82 3,86 -0,04 35
