Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel erholt gezeigt. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 5 Basispunkte auf 3,05 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 18 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future legte um 0,27 Prozent auf 127,94 Punkte zu.

Marktbeobachter erwarten, dass sich der Fokus am Anleihemarkt in dieser Woche wieder stärker auf makroökonomische Ereignisse verlagert, nachdem die zuletzt dominierenden geopolitischen Themen etwas in den Hintergrund gerückt sind. "Allerdings bleibt das Risiko von Volatilität durch Geopolitik, Fed-Nachfolge und Japan", schrieb Rainer Guntermann, Rates Strategist bei der Commerzbank. Das Hauptaugenmerk dürfte dabei auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch liegen. An den Terminmärkten wird eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus inzwischen nahezu als ausgemachte Sache eingepreist.

Enttäuschende Stimmungsdaten aus Deutschland wirkten sich am Rentenmarkt nur wenig aus. Im Jänner verharrte der Ifo-Geschäftsklimaindex bei 87,6 Punkten, während Volkswirte im Schnitt mit einem Anstieg auf 88,2 Punkte gerechnet hatten. "Die deutsche Wirtschaft startet ohne Schwung ins neue Jahr", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage. Der Erwartungsindikator trübte sich etwas ein. Auswirkungen der Daten auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Experten aber nicht. "Die Währungshüter haben immer wieder deutlich gemacht, dass die Geldpolitik gut positioniert und eine abwartende Haltung zu favorisieren ist", schrieben die Helaba-Experten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,15 2,22 -0,07 3 5 Jahre 2,62 2,67 -0,05 14 10 Jahre 3,05 3,10 -0,05 18 30 Jahre 3,82 3,85 -0,03 34

