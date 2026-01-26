|
26.01.2026 16:23:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen
Marktbeobachter erwarten, dass sich der Fokus am Anleihemarkt in dieser Woche wieder stärker auf makroökonomische Ereignisse verlagert, nachdem die zuletzt dominierenden geopolitischen Themen etwas in den Hintergrund gerückt sind. "Allerdings bleibt das Risiko von Volatilität durch Geopolitik, Fed-Nachfolge und Japan", schrieb Rainer Guntermann, Rates Strategist bei der Commerzbank. Das Hauptaugenmerk dürfte dabei auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch liegen. An den Terminmärkten wird eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus inzwischen nahezu als ausgemachte Sache eingepreist.
Enttäuschende Stimmungsdaten aus Deutschland wirkten sich am Rentenmarkt nur wenig aus. Im Jänner verharrte der Ifo-Geschäftsklimaindex bei 87,6 Punkten, während Volkswirte im Schnitt mit einem Anstieg auf 88,2 Punkte gerechnet hatten. "Die deutsche Wirtschaft startet ohne Schwung ins neue Jahr", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage. Der Erwartungsindikator trübte sich etwas ein. Auswirkungen der Daten auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Experten aber nicht. "Die Währungshüter haben immer wieder deutlich gemacht, dass die Geldpolitik gut positioniert und eine abwartende Haltung zu favorisieren ist", schrieben die Helaba-Experten.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,15 2,22 -0,07 3 5 Jahre 2,62 2,67 -0,05 14 10 Jahre 3,05 3,10 -0,05 18 30 Jahre 3,82 3,85 -0,03 34
spa/ste
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX leicht im Plus -- Wall Street gewinnt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich etwas höher. An der Wall Street geht es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.