|
18.02.2026 16:57:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen
Am Berichtstag standen auch in Europa die veröffentlichten und besser als erwarteten US-Konjunkturdaten im Fokus. So war die Industrieproduktion im Jänner stärker gestiegen als erwartet. Weiters hat sich der Bau von Einfamilienhäusern in den USA im Dezember erholt. Die Baubeginne stiegen um überraschend starke 4,1 Prozent. Zudem sind die US-Auftragseingänge für langlebige Güter im Dezember nicht so deutlich zurückgegangen wie erwartet. Starke Bewegung lösten die US-Zahlen am Anleihenmarkt aber nicht aus.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,08 2,15 -0,07 2 5 Jahre 2,50 2,52 -0,02 16 10 Jahre 3,04 3,06 -0,02 30 30 Jahre 3,71 3,72 -0,01 30
ste/spa
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.