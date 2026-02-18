18.02.2026 16:57:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 3,04 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 30 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 129,26 Punkte.

Am Berichtstag standen auch in Europa die veröffentlichten und besser als erwarteten US-Konjunkturdaten im Fokus. So war die Industrieproduktion im Jänner stärker gestiegen als erwartet. Weiters hat sich der Bau von Einfamilienhäusern in den USA im Dezember erholt. Die Baubeginne stiegen um überraschend starke 4,1 Prozent. Zudem sind die US-Auftragseingänge für langlebige Güter im Dezember nicht so deutlich zurückgegangen wie erwartet. Starke Bewegung lösten die US-Zahlen am Anleihenmarkt aber nicht aus.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,08 2,15 -0,07 2 5 Jahre 2,50 2,52 -0,02 16 10 Jahre 3,04 3,06 -0,02 30 30 Jahre 3,71 3,72 -0,01 30

ste/spa

