Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 3,02 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 29 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 129,49 Punkte.

Die Verunsicherung an den Aktienmärkten durch den Zollkonflikt mit den USA stützte die Anleihen. Nach der Zoll-Entscheidung des Obersten US-Gerichts soll auf viele EU-Importe in die Vereinigten Staaten US-Regierungskreisen zufolge künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden. Grundlage dafür sei das von US-Präsident Donald Trump jüngst unterzeichnete weltweite Zolldekret, teilte ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses mit. Der neue Zollsatz, der zunächst auf 150 Tage befristet ist, gilt demnach unter anderem auch für Einfuhren aus Großbritannien, Indien und Japan. Das EU-Parlament legte zudem die Umsetzung des Zollabkommens zwischen den USA und der EU erneut formell auf Eis.

Robuste Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten die Anleihenkurse etwas. In der deutschen Wirtschaft verbesserte sich nämlich die Stimmung stärker als erwartet. Damit mehren sich aus Sicht von Experten die Zeichen einer Belebung nach einer jahrelangen Schwäche in Deutschland. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um einen Punkt auf 88,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut in München mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 88,3 Punkte gerechnet. Die Unternehmen zeigten sich zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften, auch die Erwartungen besserten sich, so das Ifo-Institut. "Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung", kommentierte Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der jüngsten Ifo-Umfrage unter 9.000 Unternehmen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,08 2,19 -0,11 3 5 Jahre 2,48 2,52 -0,04 16 10 Jahre 3,02 3,05 -0,03 29 30 Jahre 3,70 3,71 -0,01 30

