Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 6 Basispunkte auf 3,31 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 35 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,63 Prozent auf 125,94 Punkte.

Heimische Anleihen stabilisierten sich nach den vorangegangenen Kursverlusten. Die Wende kam nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zu Mittag, dass er das Pentagon anweisen wird, jegliche militärische Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur für fünf Tage auszusetzen. Die Aussetzung sei aber vom Erfolg laufender Treffen und Gespräche abhängig, teilte Trump weiter mit. In den beiden vergangenen Tage habe es gute und produktive Gespräche mit dem Iran gegeben.

Der Iran dementierte umgehend die Aussagen Trumps, wonach Verhandlungen zwischen Teheran und Washington liefen. Es gebe keinerlei direkte Kontakte zu Trump, auch nicht über Vermittler, hieß es in Berichten der Nachrichtenagenturen FARS und Tasnim, die Irans mächtigen Revolutionswächtern nahestehen.

Ins Blickfeld rückten auch Konjunkturzahlen aus Europa, diese wirkten sich in diesem Umfeld aber kaum sichtbar aus. Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im März mehr als erwartet verschlechtert. Ein Grund dürfte der Iran-Krieg sein, der zu höheren Ölpreisen und steigenden Inflationsgefahren führt. Der Indikator für das Konsumklima fiel um 4,0 Punkte auf minus 16,3 Punkte, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Oktober 2023. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 14,2 Punkte erwartet. Der Indikator liegt weiter unter seinem langfristigen Durchschnitt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,60 2,73 -0,13 9 5 Jahre 2,89 2,96 -0,07 23 10 Jahre 3,31 3,37 -0,06 35 30 Jahre 3,78 3,80 -0,02 31

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