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20.05.2026 16:45:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen
Marktbeobachter verwiesen auf die im Verlauf klar gesunkenen Rohölpreise. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli sank um mehr als vier Prozent. Damit wurden die Inflationssorgen leicht geschmälert.
Am Vormittag richtete sich der Fokus der Marktteilnehmer laut der Helaba auf Inflationszahlen aus der Eurozone. Mit dem jüngsten Ölpreisschub im Zuge des Iran-Krieges hat die Inflation in der Eurozone weiter deutlich zugelegt. Im April stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im März hatte die Inflationsrate bei 2,6 Prozent gelegen. Die EZB strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,71 2,73 -0,02 -1 5 Jahre 2,97 2,99 -0,02 12 10 Jahre 3,40 3,43 -0,04 25 30 Jahre 3,95 3,99 -0,04 28
ste/spa
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