|
22.05.2026 16:12:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen
Für positive Impulse sorgte eine leichte Entspannung am Ölmarkt. Aus den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gab es weiterhin keinen Durchbruch zu vermelden, gleichzeitig blieben auch negative Meldungen vom Persischen Golf aus.
Die Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Nahost-Gesprächen würde vor dem Wochenende stützen, schrieb Erik Liem, Rates Strategist bei der Commerzbank, in der Früh. "Allerdings sind Rücksetzer zu erwarten, da die meisten konstruktiven Äußerungen von US-Seiten kommen, während sich der Iran womöglich in einer besseren Verhandlungsposition sieht", warnt der Experte.
Konjunkturseitig brachte das ifo-Geschäftsklima für Deutschland mit einer überraschenden Stimmungsaufhellung gute Nachrichten. Ökonom Marc Schattenberg von der Deutschen Bank sprach von einer willkommenen Stabilisierung auf niedrigem Niveau.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,62 2,66 -0,04 0 5 Jahre 2,87 2,92 -0,05 13 10 Jahre 3,28 3,34 -0,06 25 30 Jahre 3,84 3,89 -0,05 27
spa/ste
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.