Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 3,20 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,27 Prozent auf 126,41 Punkte.

Der Blick der Märkte richtet sich weiterhin auf die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. Delegationen aus Washington und Teheran hatten am Sonntag in einem Luxushotel auf dem Berg Bürgenstock in den Schweizer Alpen Gespräche über eine dauerhafte Friedenslösung zum Iran-Krieg begonnen. Die US-Delegation wurde von Vizepräsident JD Vance angeführt, die iranische Delegation von Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf. Die erste Gesprächsrunde endete am Montag. Washington und Teheran sprachen den Vermittlern Katar und Pakistan zufolge über Mechanismen zur Vermeidung von "Vorfällen und Kommunikationspannen" - darunter bei Themen wie der Straße von Hormuz und der Waffenruhe im Libanon. Die Schweizer Regierung kündigte die unverzügliche Aufnahme technischer Gespräche an.

Im Laufe des Tages gab es keine wichtigen Konjunkturdaten. Bei einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments betonte EZB-Chefin Christine Lagarde den Willen zum Zurückdrängen der Inflation. Zugleich ließ sie den weiteren Zinskurs offen. Die Europäische Zentralbank (EZB) sei nach der jüngsten Zinserhöhung weiterhin gut positioniert, um in Zeiten der Unsicherheit geldpolitisch zu manövrieren, sagte die Französin. Man werde die Entwicklungen genau beobachten und von Sitzung zu Sitzung entscheiden: "Wir legen uns nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest."

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,66 2,70 -0,04 6 5 Jahre 2,82 2,86 -0,04 14 10 Jahre 3,20 3,23 -0,03 25 30 Jahre 3,79 3,81 -0,02 28

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