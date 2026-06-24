24.06.2026 16:25:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um drei Basispunkte auf 3,13 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 24 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,42 Prozent auf 127,25 Punkte.

Mit Blick auf die EZB-Geldpolitik werden die Erwartungen steigender Zinsen nach Einschätzung der Helaba-Analysten nicht forciert, was den Anleihenkursen hilft. Insbesondere nach den jüngsten Worten von EZB-Präsidentin Lagarde, wonach für die EZB kein Grund mehr für eine kraftvolle Reaktion auf die Energiepreisanstiege bestehen würde, wurden die Zinserhöhungserwartungen seitens der Marktteilnehmer bereits reduziert. Die anhaltenden Rückgänge bei den Ölpreisen ermöglichen eine entsprechende Entwicklung an den Tankstellen, was den allgemeinen Preisauftrieb verlangsamen wird, hieß es weiter von den Experten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,62 2,63 -0,01 6 5 Jahre 2,75 2,79 -0,04 13 10 Jahre 3,13 3,16 -0,03 24 30 Jahre 3,72 3,75 -0,03 29

ste/spa

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