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24.06.2026 16:25:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen
Mit Blick auf die EZB-Geldpolitik werden die Erwartungen steigender Zinsen nach Einschätzung der Helaba-Analysten nicht forciert, was den Anleihenkursen hilft. Insbesondere nach den jüngsten Worten von EZB-Präsidentin Lagarde, wonach für die EZB kein Grund mehr für eine kraftvolle Reaktion auf die Energiepreisanstiege bestehen würde, wurden die Zinserhöhungserwartungen seitens der Marktteilnehmer bereits reduziert. Die anhaltenden Rückgänge bei den Ölpreisen ermöglichen eine entsprechende Entwicklung an den Tankstellen, was den allgemeinen Preisauftrieb verlangsamen wird, hieß es weiter von den Experten.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,62 2,63 -0,01 6 5 Jahre 2,75 2,79 -0,04 13 10 Jahre 3,13 3,16 -0,03 24 30 Jahre 3,72 3,75 -0,03 29
ste/spa
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